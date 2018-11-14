سوداني نشر صورته بالعكازات وغلام رفع معنوياته :

نشر المهاجم الدولي الجزائري العربي هلال سوداني صورة له على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، وهو بالعكازات، حيث كتب فوق الصورة قدر الله ما شاء فعل، وهو المنشور الذي تفاعل معه العديد من أنصار الخضر وحتى زملائه في المنتخب في شاكلة زميله غلام العائد مؤخرا من الإصابة والذي علق على صورة زميله سوداني قائلا: تشجع يا زميلي”.

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