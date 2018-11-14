سيبايوس: لا أحد يحب راموس

أشاد الإسباني داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، بمدرب الفريق الحالي سانتياغو سولاري، والذي سيتولى الإدارة الفنية حتى عام 2021، بعد تجديد الثقة من قبل إدارة النادي الملكي.

وقال سيبايوس في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لقد كان سولاري لاعبًا في السابق ويعرف كيف يتعامل مع غرف الملابس”.

وأردف “بالنظر إلى الإحصائيات فإن النتائج في ريال مدريد كانت أفضل مع المدربين الذين كانوا لاعبين في السابق”.

وحول المدرب السابق جولين لوبيتيغي، قال: “مغادرته جعلتنا جميعًا نشعر بالأسف. حاول أن يقوم بالأشياء بشكل صحيح، لكنه توقف بعض الشيء، والأمور لم تعد تعمل”.

وعن زيدان قال: “اعتقدت أنني سأدخل مبدأ المداورة مع زيدان لكن هذا لم يحدث. كان واضحًا معي”.

وتابع “في جانغي الماضي فكرت في العودة لريال بيتيس، لكن زيدان أخبرني بأنه حان الوقت لكي أبقى”.

وتحدث عن القائد سيرجيو راموس بقوله: “لديه شخصية قوية جدًا لكن الجميع من حولنا لا يحبه. إنه لا يبالي وقد فاز بالكثير من الأشياء تجعله يتجاهل كل هذه الآراء”.

وأكد “لا أعتقد أن هناك حملة ضده. إصابته للخصم طبيعية وتحدث مع أي لاعب. العام الماضي تعرض لكسر في أنفه أمام أتلتيكو مدريد ولم يقل أحد أي شيء”.

واختتم حديثه عن إيسكو قائلا: “لقد عاد من إصابة طويلة، والمدرب الجديد ربما يراه في مستوى منخفض قليلًا، لكنه سيستمر لأنه لاعب أساسي بالنسبة لنا”.