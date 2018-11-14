غلام يعبر عن دعمه لوناس عبر التويتر :

عبر المدافع الدولي الجزائري فوزي غلام عن دعمه المطلق لزميله في النادي الإيطالي نابولي آدم وناس حيث نشر صورة تجمع هذا الثنائي على موقع التويتر وكتب فوقها “وان تو ثري فيفا لالجيري” أنا وأخي الأصغر وناس، وهو ما يدل على العلاقة الأكثر من رائعة بين الدوليين الجزائريين في صفوف نادي الجنوب الإيطالي.

سرار انتقد سياسة “الفاف” وقارنها بنظيرتها الكونغولية

انتقد الناطق الرسمي لنادي اتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار السياسة التي انتهجتها “الفاف” والناخب الوطني في قضية اللاعبين شيتة ومزيان الذين تم إعادتهما من نصف الطريق عشية أمس الأول، أين كان الاتحاد على أهبة لمواجهة مولودية وهران بعقر ديار هذا الأخير، وهي الخرجة التي انتقدها كثيرا سرار الذي قارن ما قامت به “الفاف” بلاعب المنتخب الكونغولي رغم المفارقة الكبيرة في المقارنة بين الحالتين.

سرار: “أتمنى ألا تبرمج الفاف لقاءات تزامنا مع تواريخ الفيفا أو تحذو حذو الاتحاد الكونغولي”

في تصريح تناقلته العديد من وسائل الإعلام، أكد الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة سرار أنه جد متذمر من سياسة “الفاف” الحالية فيما يخص اللاعبين الدوليين حين قال: “أتمنى أن تصحح الاتحادية أخطائها مستقبلا، وأن لا تبرمج أية لقاءات رسمية ومهمة خلال تواريخ الفيفا، لم أفهم سر المطالبة بعودة شيتة ومزيان فورا وعدم السماح لهما بالتأخر لمدة 30 دقيقة فقط، في حين أن اللاعب الكونغولي برينس إيبارا شارك في اللقاء وهو الذي تنتظره رحلة شاقة من أجل العودة إلى بلاده مرورا بمطارات كل من القاهرة، ثم نيروبي ثم برازافيل”.

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