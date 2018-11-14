مبولحي يغيب عن ثاني حصة ومشاركته غير مؤكدة أمام الطوغو :

غاب الحارس رايس مبولحي عن الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب الوطني أمس بمركز سيدي موسى بعد أن غاب عن الحصة التي برمجت في اليوم الأول من التربص وذلك بداعي الإصابة التي يعاني منها الرايس والتي لم يشف منها على مستوى الركبة ما سيجعل الشكوك تحوم حول مشاركته في اللقاء القادم للخضر أمام الطوغو يوم الأحد القادم رغم أنه شارك في لقاء فريقه الاتفاق الأحد الماضي بشكل عادي.

لم يتعاف ومدرب الاتفاق أشركه وهو مصاب

بحسب مصدر مقرب من مدرب حراس الخضر عزيز بوراس فالحارس مبولحي شارك في لقاء فريقه الأخير أمام النصر في الدوري السعودي وهو مصاب بالنظر إلى أهمية اللقاء وكذلك لتفادي الخسارة بنتيجة ثقيلة جديدة عقب غيابه عن اللقاءين السابقين أمام الفيصلي والهلال والذي تلقت فيهما شباك الاتفاق تسعة أهداف كاملة، ومن غير المستبعد أن مبولحي شارك بالحقن في اللقاء وهو ما زاد من تفاقم إصابته.

الطاقم الطبي يسارع الزمن لتجهيزه

رغم غيابه عن الحصتين التدريبيتين التي برمجت في التربص لحد الآن، إلا أن الطاقم الطبي لم يقم بتسريح مبولحي من التربص وهو يأمل في تجهيزه قبل موعد اللقاء الذي لا يزال يفضلنا عليه أربعة أيام كاملة قد تكون كافية أمام الطاقم الطبي لإعادته من جديد إلى التدريبات.

غيابه سيكون مؤثرا ودوخة الأقرب لتعويضه

في حال تأكد غياب الرايس عن لقاء الطوغو فسيكون ذلك بمثابة الضربة الموجعة للخضر وغيابه ليس كغياب لاعب آخر على أرضية الميدان وذلك نظرا لوزنه في التشكيلة، بالمقابل فإن مدرب الحراس الذي استدعى ثلاثة حراس آخرين إلى جانب مبولحي لأن مشاركته من الأول كانت تحوم حولها الشكوك، سيقوم بتجهيز الحارس دوخة الذي يعتبر الأكثر خبرة مع المنتخب مقارنة بزميليه أوكيدجا وزغبة.

ب-بكوش

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