مطالب دورتموند تقطع الطريق على مانشستر يونايتد :

تلقى مانشستر يونايتد الإنجليزي، صدمة جديدة، في ظل سعيه لتعزيز صفوفه من نظيره بوروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب صحيفة “ديلي إكسبريس”، فإن بوروسيا دورتموند لن يتخلى عن لاعبه جادون سانشو، بأقل من 70 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة مانشستر يونايتد في الظفر بتوقيع لاعب الوسط سانشو، البالغ من العمر 18 عامًا، في ظل تألقه مع دورتموند هذا الموسم.

ورغم صغر سنه، إلا أن سانشو خطف أنظار كبار أندية أوروبا، بعد توهجه مع أسود الفيستيفال، مما منحه فرصة الانضمام لقائمة المنتخب الإنجليزي، خلال الشهر الماضي.

وتشير التقارير إلى رصد إدارة المان يونايتد، 100 مليون جنيه إسترليني، لإبرام صفقات شتوية، خلال جانقي المقبل.

ورغم ذلك، لن يجد الشياطين الحمر، الطريق ممهدًا نحو الظفر بتوقيع سانشو، في ظل اهتمام نادي جوفنتوس الإيطالي، بالحصول على خدماته.

يذكر أن سانشو انضم إلى صفوف دورتموند عام 2017، بعدما رحل عن مانشستر سيتي الإنجليزي، لينجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 آخرين هذا الموسم.