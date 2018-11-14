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موهبة برازيلية تقتحم أجندة برشلونة :

14 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 37 زيارة

يتطلع نادي برشلونة الإسباني، إلى تعزيز صفوفه بصفقة مميزة من نظيره أتلتيكو مينيرو البرازيلي، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن نادي برشلونة يرغب في الحصول على خدمات البرازيلي إيميرسون أباريسيدو، ظهير أيمن فريق أتلتيكو مينيرو.

ويتمتع إيميرسون أباريسيدو، البالغ من العمر 19 عامًا، باهتمام عدد كبير من أندية قارة أوروبا مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.

ومنذ رحيل البرازيلي داني ألفيس عن صفوف الفريق الكتالوني في صيف 2016، لم يستطع نادي برشلونة، أن يجد لاعبًا يستطيع سد ثغرة الظهير الأيمن للبلوغرانا، على الرغم من تواجد سيرجي روبيرتو، والتعاقد مع نيلسون سيميدو.

ويواجه نادي برشلونة، عقبة في طريق ضم إيميرسون أباريسيدو، والذي يعتبر لاعبًا أجنبيًا، بينما لا يوجد أي مكان فارغ للاعب أجنبي في الفريق الكتالوني، خلال الفترة الحالية.

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