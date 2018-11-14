وكيل مبابي: برشلونة سيندم 10 سنوات على تجاهل الصفقة

كشف جوسيب ماريا مينغيلا، وكيل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أنه عرض اللاعب على برشلونة في الصيف قبل الماضي.

وقال مينغيلا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “لقد عرضت مبابي على برشلونة في 5 أوت من العام الماضي، ولكن تم تجاهل الأمر، وأعتقد أنه الخطأ الذي سيندم عليه البارسا لمدة 10 سنوات القادمة”.

وأضاف: “مبابي كان متحمسًا للعب في برشلونة بجانب ليونيل ميسي”.

وأتم: “والد مبابي، قال لي إن كيليان سيكون سعيدًا باللعب مع ميسي”.

ويُعد مبابي من أبرز النجوم الشباب في الكرة العالمية خلال السنوات الأخيرة، وقاد منتخب بلاده الصيف الماضي للتتويج بلقب مونديال روسيا.

وانتقل مبابي إلى سان جيرمان في مطلع الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يتحول عقده إلى بيع نهائي في الصيف الماضي مقابل 180 مليون يورو.