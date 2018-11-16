آديبايور: “تنتظرنا مباراة حاسمة وعازمون على الفوز بنقاطها”

صرح مهاجم نادي ريال مدريد السابق وقائد المنتخب الطوغولي أديبايور أن منتخب بلاده تنتظره مباراة قوية وصعبة عندما يستضيف المنتخب الجزائري فوق أرضية ملعب لومي البلدي عشية الأحد القادم، وهي المباراة التي قال عنها اللاعب الذي يراهن عليه كثيرا الطوغوليون من اجل مساعدة منتخبهم على تحقيق الفوز في هذه المباراة التي قال عنها أديبايور: “في الحقيقة تنتظرنا مباراة صعبة عندما نستضيف المنتخب الجزائري في ملعبنا، لدي وقت طويل لم أستطع مساعدة منتخب بلادي على تحقيق الانتصارات وأتمنى أن أكون فعالا هذه المرة”.

“الفوز على الجزائر يضعنا في المرتبة الأولى ويقربنا أكثر للتأهل للكان”

كما لم يخف نجم المنتخب الطوغولي بأن الفوز في مباراة هذا الأحد ستضع فريقه في المرتبة الأولى وهو ما يعني الاقتراب أكثر من التأهل لكأس أمم إفريقيا 2019 بالكامرون، حيث طالب زملائه بانتهاز فرصة الاستقبال داخل الديار حين قال: “بالرغم من صعوبة اللقاء، إلا أننا مطالبون باستغلال فرصة لعب المباراة داخل ديارنا، وهذا ما تحدثنا عنه نحن اللاعبون فيما بيننا، لأن الفوز سيضعنا في المرتبة الأولى ويقربنا أكثر من التأهل لكان 2019 بالكامرون، وهو طبعا ما نتمناه جميعا هنا في الطوغو”.

“استعدنا آمالنا في التأهل بعدما افتقدناها قبل شهر ونصف من الآن”

عاد قائد المنتخب الطوغولي أديبايرو للحديث عن مشوار منتخب بلاده الذي كان قد فقد الأمل في التأهل قبل شهر أو شهر ونصف على حد قوله في التصريحات التي أدلى بها لإحدى القنوات الطوغولية، حيث أكد خلال تصريحاته يقول: “قبل شهر أو شهر ونصف من الآن، كانت حظوظنا في التأهل شبه منعدمة، لكن كل شيء تغير الآن، فنحن أصبحنا نحتل مرتبة جيدة، وتنقصنا ثلاثة نقاط فقط من اجل اعتلاء الصدارة، وهو ما سنسعى لتحقيقه عشية الأحد القادم عندما نستقبل المنتخب الجزائري داخل قواعدنا وفوق أرضية ملعبنا”.

“سنستغل الإمكانات الفردية للاعبينا ومعرفتنا الجيدة لأرضية ملعبنا”

أشاد خلال تصريحاته التي بثتها بعض المواقع الطوغولية والتي تفاعلت معها كثيرا الجماهير المحلية بالإمكانات الفردية لزملائه التي تحدث عنها قائلا: ” سنستغل كثيرا الإمكانات الفردية الهائلة التي يتمتع بها اللاعبون الطوغوليون في هذه المباراة، أعتقد بأنها ستجدي نفعا في مثل هذه اللقاءات الحاسمة، لدينا كل المؤهلات لتحقيق الفوز الذي لن نفرط فيه إطلاقا”.

“الروح الجماعية والتضحية سلاحنا الأول للفوز في هذا اللقاء”

كما لم يخف مهاجم المنتخب الطوغولي بأن السلاح الأول الذي على زملائه استعماله من أجل الإطاحة بالمنتخب الجزائري هو التضحية الكبيرة والروح الجماعية عندما تطرق لهذا الجانب بالقول: “إذا أردنا فعلا أن نحقق الفوز في هذه المباراة وأمام منافس قوي بحجم المنتخب الجزائري، علينا أن نتحلى بالروح الجماعية وأن نضحي فوق أرضية الملعب إلى آخر دقيقة حتى نضمن الفوز وبالتالي احتلال المرتبة الأولى، أعتقد بأن الجميع داخل المنتخب يدرك هذا الأمر وسنكون في الموعد”

“المنتخب الجزائري قوي فرديا وهش جماعيا ومدربنا يدرك هذا الخلل جيدا”

شخص حسب رأيه اللاعب أديبايور منافسيه من الخضر بأن لديهم إمكانات فردية هائلة، لكنهم في نفس الوقت لا يملك اللعب الجماعي الذي وصفه بالهش عندما استرسل في تصريحاته متحدثا: “المنتخب الجزائري يملك لاعبين كبار لديهم إمكانات فردية كبيرة وهائلة، لكنه في نفس الوقت هش ولا يفتقر للعب الجماعي، هذا العامل السلبي للمنافس سنستغله جيدا من اجل الإطاحة به والفوز عليه في لقاء الأحد القادم، في الواقع نحن جاهزون للمباراة والمدرب جهز كل الأسلحة لتحقيق الفوز، خاصة وأنه شخص المنتخب الجزائري وبات يعرف جيدا الخلل الذي يعاني منه”

“نطلب دعم الجميع وخاصة أنصارنا لمساندتنا على تحقيق الانتصار في هذا اللقاء”

أنهى مهاجم نادي ريال مدريد السابق أديبايور تصريحاته بالعودة إلى الأنصار الذين طالبهم بالحضور بقوة إلى مدرجات ملعب لومي البلدي الذي سيحتضن المقابلة، وطلب من الجميع أن يشجع المنتخب ويساهم في تحقيق الفوز عندما أنهى تصريحاته يقول: “نحن بحاجة لمساعدة الجميع في هذا اللقاء، من مسؤولين وإعلاميين وخاصة الجماهير الطوغولية التي ننتظر أن تحضر بقوة للملعب خلال موعد اللقاء، لأننا فعلا نتمنى تحقيق الفوز الذي لن يأتي سوى بوقفة الجميع وتجندهم خلفنا”.

م.دحوي

مرتبط