إصابة براهيمي معقدة وقد يحتاج لعملية جراحية :

كشفت بعض التقارير يوم أمس، أن إعفاء لاعب الخضر ياسين براهيمي من لقاء الطوغو بسبب الإصابة ليس الخبر السيئ الوحيد، حيث أضافت أن لاعب الخضر يعاني من إصابة خطيرة وأنه بحاجة لتدخل جراحي من أجل التعافي بشكل نهائي، هذا ولا تعتبر هذه الأخبار نهائية لكن الطاقم الطبي للمنتخب الوطني أعلم ياسين بذلك ليكون جاهزا لأي طارئ، وكما يعلم الجميع، فإن براهيمي لن يكون بمقدوره لعب لقاء الطوغو المقبل وبلماضي بدأ في تحضير خليفته .

الطاقم الطبي لنادي بورتو هو من سيحدّد الأمر

وكما أشرنا أعلاه، فإن خضوع براهيمي لجراحة لن يكون نهائيا وأطباء المنتخب أعلموا براهيمي فقط على أن يكون الرأي النهائي والأخير لأطباء نادي بورتو، هذا وسيخضع براهيمي لفحوصات معمقة فور عودته لناديه بورتو على أن يقف أطباء النادي على حالته، وفي حال تأكدوا من جدوى التدخل الجراحي سيتدخلون على أمل ألا تكون الإصابة خطيرة وأن يكون تشخيص أطباء المنتخب الوطني خاطئا .

الإصابة قد تؤثر على مستقبله الكروي

وفي انتظار التأكد من جدوى التدخل الجراحي ومن خطورة الإصابة، نشير إلى أن الأمر قد يؤثر على مستقبل اللاعب، براهيمي وكما أشرنا في أعداد كثيرة سابقة يستعد للرحيل عن ناديه في جانفي المقبل، وفي حال كانت الإصابة خطيرة، فإن الأندية قد تحجم عن ضمه وتتوجه لحلول جاهزة، الأمر ستكون له عواقب سلبية على اللاعب الذي قد يضطر للتجديد من دون أن يرغب في ذلك، لكن يبقى كل ما سبق مجرد فرضيات نتمنى ألا تكون صحيحة، يشار إلى أن براهيمي ارتبط بكثير من الأندية مثل نيوكاسيل، واست هام، إيفرتون، روما، لازيو، مرسيليا وغيرها.

بورقعة-ع

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