الاتحاد الأوروبي يمهد طريق تشيلسي نحو ضم إيكاردي :

بات نادي إنتر ميلان الإيطالي مهددًا بفقدان قائده وهدافه الأول ماورو إيكاردي خلال الموسم المقبل.

ويتعرض النيراتزوري لتهديدات بالحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية خلال الموسم المقبل، في حالة عدم قيامه بتسوية ميزانيته.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن إنتر ميلان مطالب بالحصول على 44 مليون جنيه إسترليني قبل نهاية جوان المقبل، من أجل تسوية ميزانيته.

ولكي يحصل النيراتزوري على هذا المبلغ عليه أن يبيع أحد لاعبيه، لا سيما الأرجنتيني إيكاردي، المطلوب في العديد من الأندية الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن إيكاردي لطالما كان هدفًا لتشيلسي، وسيحاول النادي اللندني الحصول على خدمات المهاجم الدولي الأرجنتيني في الفترة المقبلة لتدعيم الهجوم، خاصة أن أولفييه جيرو مرشح بقوة للرحيل عن صفوف البلوز.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب الأرجنتيني 97.5 مليون جنيه إسترليني، لكن حاجة النيراتزوري للمال قد تجبره على بيع إيكاردي بمقابل أقل من الشرط الجزائي.

وأشارت الصحيفة إلى اهتمام مانشستر يونايتد وريال مدريد أيضًا بضم إيكاردي.