الخضر اليوم في لومي بحثا عن التأهل بشكل رسمي :

يشد المنتخب الوطني الرحال إلى العاصمة الطوغولية لومي بعد ظهر اليوم الجمعة من أجل مواجهة المنتخب الطوغولي يوم الأحد القادم لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كان 2019 الصيف القادم، وذلك على متن رحلة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وهي الرحلة التي من المنتظر أن تستغرق ست ساعات كما جرت عليه العادة في رحلة البينين الماضية.

الإقامة في فندق ساراكوا

بعد أن كان من المقرر أن يقيم الخضر في فندق راديسون، وهو أفخم فندق في العاصمة الطوغولية، رفض مدرب منتخب الطوغو كلود لورا تواجد الخضر إلى جانبه في نفس الفندق وهو ما اضطر المناجير العام للمنتخب حكيم مدان للحجز في فندق ساركوا المصنف من أربعة نجوم ويتوفر كل ظروف الراحة والرفاهية التي تساعد الخضر التركيز جيدا على اللقاء.

الخضر سيجرون حصة واحدة في لومي

بحسب البرنامج المسطر من قبل الطاقم الفني وبالتنسيق مع الفاف، فإن المنتخب الوطني سيكتفي بحصة تدريبية واحدة في لومي وذلك على الملعب البلدي الذي سيحتضن المواجهة ووفقا لما تنص عليه القوانين يوم السبت بداية من الساعة الخامسة من التوقيت الجزائري، لكن بإمكان بلماضي برمجة حصة استرخائية بمجرد الوصول إلى الفندق.

حرارة ورطوبة عاليتان في انتظارهم

تسود أجواء مناخية صعبة نوعا ما على لاعبي المنتخب الوطني، فبحسب مواقع الأرصاد الجوية، فإن درجة الحرارة ستكون في حدود 27 درجة في توقيت اللقاء مع نسبة رطوبة عالية جدا قد تصل إلى 80 بالمائة مع إمكانية تساقط الأمطار الرعدية يوم اللقاء وكل هذا وجب على المنتخب الوطني تحديه إن أراد العودة بنتيجة إيجابية من الطوغو.ب.بكوش

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