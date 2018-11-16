الطاقم الطبي يطمئن بمشاركة مبولحي أمام الطوغو :

بعث الطاقم الطبي للمنتخب الوطني بتطمينات للناخب جمال بلماضي ومدرب الحراس عزيز بوراس عن الحالة الصحية للحارس رايس وهاب مبولحي الذي سيكون حاضرا بنسبة كبيرة جدا في لقاء الأحد أمام الطوغو بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة رغم أنه لم يتدرب رفقة المجموعة في الحصص التدريبية الثلاث الأولى كإجراء احترازي، وهو ما أراح كثيرا الطاقم الفني الذي كان يخشى من غياب الرايس عن هذه المواجهة الأكثر من مهمة ويلحق بزميله براهيمي الذي غادر التربص بداعي الإصابة.

بوراس جهز دوخة تحسبا لأي طارئ

وكما سبق لنا الإشارة إليه من قبل، فإن الحارس عز الدين دوخة هو الحارس الثاني في المنتخب وهو ما جعل المدرب بوراس يركز العمل معه طيلة الحصص التدريبية الماضية من أجل تجهيزه بالشكل الجيد للدخول كأساسي يوم اللقاء وتحسبا لأي طارئ قد يجعل من مشاركة مبولحي مستحيلة.

ب-بكوش

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