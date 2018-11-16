برشلونة يقطع الطريق على الراغبين بخطف ألبا :

تحرك نادي برشلونة الإسباني، لتحصين نجمه، بعد الشائعات التي حاصرت مستقبله خلال الفترة الماضية.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن بيب سيغورا، المدير الرياضي لبرشلونة، تواصل هاتفيًا أمس الخميس، مع فيسنتي فوريس، وكيل أعمال اللاعب جوردي ألبا.

وينتهي عقد ألبا مع برشلونة في صيف 2020، وارتبط اسمه بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد وجوفنتوس.

ونوهت الصحيفة أن بيب سيغورا أكد خلال المكالمة، رغبة برشلونة في تجديد التعاقد مع جوردي ألبا، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة “سيغورا اتفق مع وكيل ألبا على عقد جلسة، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة تفاصيل التجديد بين الطرفين”.

وكان بعض مسئولي برشلونة، قد صرحوا في وقت سابق، بأن النادي لا يهدف فقط لتجديد عقد جوردي ألبا، ولكنهم يخططون لإنهاء مسيرته في الكامب نو.

وعاد ألبا (29 عامًا) مجددًا لصفوف منتخب بلاده، بعد استبعاده مرتين من جانب المدرب الجديد للماتادور، لويس إنريكي.