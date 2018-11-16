بلماضي محتار بين وناس وبلايلي ولا يثق في بن ناصر :

لم يفصل الناخب الوطني في هوية اللاعب الذي سيخلف ياسين براهيمي في التشكيلة الأساسية للخضر أمام الطوغو هذا الأحد، فرغم وجود العديد من الحلول الجاهزة إلا أن الناخب الوطني لم يتخذ قراره النهائي بعد إشراك مهاجم نابولي وناس أو مهاجم الترجي التونسي بلايلي، فكلا اللاعبين أبانا عن جاهزية كبيرة جدا خلال التدريبات وتنافسهما زاد من حيرة بلماضي الذي قد ينتظر حتى عشية اللقاء للفصل بشكل نهائي في هوية خليفة براهيمي.

يريد الاستثمار في تنافسية بلايلي ومعنوياته العالية

رغم أنه لا شيء اتخذ بشكل رسمي،غير أن بلماضي يراقب عن قرب بلايلي الذي يرغب في إشراكه كأساسي والاستثمار في تنافسيته العالية وكذلك معنوياته العالية عقب التتويج باللقب الإفريقي مع الترجي وكذلك رغبته في البرهنة على أحقيته في العودة إلى المنتخب الوطني بعد ثلاث سنوات من الغياب، إضافة إلى خبرته الكبيرة في الملاعب الإفريقية.

ما قدمه وناس في البينين قد يرجح كفته

اللاعب الثاني والمرشح بقوة لخلافة براهيمي هو آدم وناس والذي رغم ابتعاده عن المنافسة في اللقاءات الأخيرة مع ناديه نابولي يبقى حلا أكثر من مميز بيد بلماضي، والذي قد تشفع له الدقائق التي لعبها في البينين وما قدمه من مستوى في الظفر بالمكانة الأساسية وكذلك معرفته الجيدة للمجموعة الحالية مقارنة ببلايلي.

بلماضي غير مقتنع ببن ناصر كأساسي

لا يزال وسط ميدان الخضر يؤرق الطاقم الفني للخضر الذي يبحث عن اللاعب الذي سيكون إلى جانب تايدر في الاسترجاع ووفقا للطريقة التي سينتهجها، فبتواجد كل من الوافد الجديد شيتة وبن ناصر يواصل بلماضي وضع اللاعبين تحت المجهر لمعرفة من الأحق بالمشاركة، فرغم أن بن ناصر يلعب بانتظام في دوري قوي بدنيا وأكد مع الخضر أنه لا يخشى الصراعات الثنائية، يبقى بلماضي لا يثق فيه كثيرا ويريد لاعب بنية مرفولوجية قوية في الاسترجاع، وهو ما قد يضع شيتة في أحسن رواق للظهور كأساسي في أول تواجد له مع المنتخب.

ب-ب

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