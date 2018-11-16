بونجاح مرشح لجائزة أحسن لاعب في قطر :

على بعد جولتين من نهاية مرحلة الذهاب في الدوري القطري، اختير الدولي الجزائري ولاعب السد بغداد بونجاح ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أحسن لاعب في مرحلة الذهاب، القائمة المعدة عرفت تواجد أربعة لاعبين اثنين من الدحيل وهما المغربي يوسف العربي والكوري تام نام هي، واثنين من السد وهما أكرم عفيف والدولي الجزائري بغداد بونجاح، ورغم أن فريقه متخلف في الترتيب ويعاني من تذبذب النتائج مؤخرا، إلا أن بونجاح يعتبر مرشحا قويا للفوز بالجائزة ببساطة لأنه هدّاف الدوري لحد الآن برصيد 19 هدفا، كما أن نتائج السد الخارجية في صالحه بعد أن وصل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا وتوج هدافا أيضا للمسابقة بـ 13 هدفا وهي كلها أرقام تصب في مصلحة ابن وهران رغم المنافسة الصعبة وخاصة من لاعبي الدحيل متصدر الدوري.

بورقعة-ع

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