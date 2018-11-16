جوفنتوس يخطط لخطف أسينسيو :

اكدت وسائل إعلام إيطالية أن نادي جوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات جناح ريال مدريد الإسباني، ماركو أسينسيو، خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية والموالية لنادي السيدة العجوز، فإن اللاعب أصبح على رادار الانتقالات بالفعل، ويتم التمهيد للتعاقد معه في الصيف مع تقديم عرض مادي مناسب.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، يعاني في الوقت الحالي من قلة المشاركات رفقة ريال مدريد وهو ما يسعى جوفنتوس إلى استغلاله عبر إقناعه بمقعد أساسي بالفريق.

وشارك الدولي الإسباني هذا الموسم في 12 مباراة بالدوري المحلي، منها تسع مباريات كأساسي، وسجل هدفًا واحدًا وصنع آخرًا، مُقدمًا مستويات متواضعة مقارنة بالمواسم السابقة التي توهج من خلالها رفقة المدرب زين الدين زيدان.

واستندت الصحيفة الإيطالية إلى تصريحات أسينسيو قبل أيام، حيث قال: “أتطلع إلى الإسهام بشكل أكبر في النادي، والشعور بمزيد من الأهمية، كما أحتاج إلى الحصول على تلك الثقة، وأن أحظى بهذه المسؤولية”.

واضاف: “لا أراها أزمة، لست أنا من عليه قيادة الفريق، يوجد هناك لاعبين موجودين لفترة أطول في النادي، وهم يملكون خبرة أكثر، ولديهم مكانة أعلى”.

النادي الإسباني كان قد قام بتمديد تعاقده مع أسينسيو في سبتمبر من العام الماضي، ليمتد عقده رفقة الملكي إلى صيف 2023 وبشرط جزائي وصل إلى 700 مليون يورو، لتفادي خروجه من الفريق.

وكانت بوادر صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين ريال مدريد وتشيلسي، بمبادلة لاعبي الفريقين إيدين هازاد وماركو أسينسيو بيد ان مسألة إقالة المدرب السابق جولين لوبيتيغي أجلت أمور الميركاتو قليلًا.

وانتقل أسينسيو صيف 2015 إلى ريال مدريد قادمًا من أكاديمية شباب ريال مايوركا، في صفقة بخسة للغاية بلغت قيمتها المادية نحو 3 ملايين ونصف المليون.