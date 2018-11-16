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دورتموند تخطط لضم ألكاسير بشكل نهائي :

16 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 53 زيارة

تنوي إدارة بوروسيا دورتموند الألماني، تفعيل بند أحقية الشراء، في عقد اللاعب باكو ألكاسير، الذي يلعب لصالح أسود الفيستيفال، على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني.

ويتضمن عقد إعارة ألكاسير، بندًا يسمح لبوروسيا دورتموند، ضمه بشكل نهائي مقابل 23 مليون يورو، بجانب 5 ملايين يورو كمتغيرات.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن النادي الألماني سيعلن عن استكمال ضم ألكاسير بصفة نهائية، في 27 نوفمبر الجاري.

ويعيش باكو ألكاسير، فترة مثالية مع ناديه بوروسيا دورتموند، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف، بفارق هدف عن المتصدر لوكا جوفيتش لاعب آينتراخت فرانكفورت.

ويتصدر بوروسيا دورتموند، جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 27 نقطة، بعد مرور 11 جولة من عمر البطولة.

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