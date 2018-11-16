سوداني لن يعمل مع بلماضي والإصابة تهدّد مكانه في المنتخب الوطني :

كشفت تقارير إنجليزية أمس، أن مدة غياب لاعب الخضر هلال العربي سوداني ستكون كبيرة وأكثر حتى من المتوقع، هلال خضع للجراحة قبل يومين وهذا للتخلص من الإصابة المزمنة التي لازمته في آخر ثلاثة أشهر، وبحسب ذات المصادر، فإن إصابة سوداني صعبة جدا لأنها في منطقة حساسة ( الرباط الصليبي) وهي منطقة حساسة يلتزم الشفاء منها مدة لا تقل عن ستة أشهر أو سبعة في بعض الأحيان، حيث لن يكون بمقدور هلال الجري حتى ثلاثة أشهر على أن يعود بعدها لعملية التأهيل التي تستلزم وقتا أطول وبعدها العودة للتدريبات ومن بعدها المنافسة.

عودته مرتقبة نهاية ماي وبلماضي لن يغامر باصطحابه للكان

الحديث عن غياب سوداني لفترة تصل لستة أشهر أو يزيد يعني الحديث عن غيابه المحتمل عن كأس إفريقيا المقبلة، عودة سوداني في ظروف طبيعية ستكون في نهاية ماي المقبل أي قبل انطلاق الكان بحوالي شهر، ورغم ذلك فإن الناخب الوطني جمال بلماضي لن يغامر باصطحاب لاعب لم يشارك هذا الموسم إلا في لقاءات قليلة، لأن الفترة التي سبقت العملية عرفت أيضا غيابه لردهات طويلة، ويبقى أمام هلال أمل وحيد وهو العودة بشكل مبكر ولعب بعض اللقاءات، وهو أمر يبقى واردا لأن لاعبين كثر أصيبوا بالصليبي وعادوا في ظرف أربعة أو خمسة أشهر أشهرهم غلام، إبراهيوموفيتش وغيرهم .

سوداني غير محظوظ وإصاباته حرمته من العمل مع بلماضي

الحديث عن إمكانية غياب سوداني عن الكان يحيي فكرة عدم تعامل هلال لحد الآن مع الناخب الوطني جمال بلماضي، لاعب نوتنغهام فوريست استدعي لأول تربصين لكنه لم يشارك في كليهما بسبب الإصابة، وها هو يغيب عن التربص الثالث لنفس السبب، غياب هلال عن التجمع الرابع في مارس أكيد وفي الذي يليه شبه أكيد، كل هذا يؤكد أن هلال غير محظوظ بالمرة، وهو أمر قد يؤثر على وضعه في المنتخب، فمن دون شك فمكانه هلال ستكون مهددة لعاملين الأول هو السن فسوداني سيبلغ من العمر 32 سنة بعد عودته والثاني وهو الأهم فلبماضي يكون قد بنى خططه واختار لاعبيه وسوداني ليس من ضمنهم بكل تأكيد.

الاتحاد السعودي اقترب من ضمه لولا الإصابة

في ذات السياق، كشفت تقارير سعودية أن نادي الاتحاد متذيل الترتيب في الدوري المحلي كان يرغب وبشدة في ضم هلال حتى أنه اقترب من الأمر كثيرا، ذات التقارير قالت أن إدارة الاتحاد أعدت عرضا لا يرفض لنادي نوتنغهام وراتبا ضخما لسوداني من أجل القدوم في جانفي ولكن الإصابة أخلطت كل الأوراق وجعلت الإدارة تفكر في حلول أخرى، هذا وكانت أندية الدوري السعودي ترغب بشدة في ضم هلال حتى أنه اقترب من نادي الأهلي السعودي لكن رغبته الكبيرة في اللعب في إنجلترا كان لها الدور الحسم.

بورقعة-ع

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