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عسلة يتربع على قمة حراس الدوري السعودي :

16 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 29 زيارة

يتصدر الحراس الدولي مليك عسلة، حارس نادي الحزم، قائمة الحراس الأكثر تصديًا للتسديدات، بعد مرور 9 جولات من عمر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، ويحتل نادي الحزم المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط من خلال الانتصار مرتين والتعادل 3 مرات، مقابل الخسارة في 4 مباريات ، وظهر عسلة، بشكل جيد في الدوري السعودي، بفضل تصدياته المميزة واستبساله أمام مرماه، حيث شارك في كافة مباريات فريقه ،وتواجد عسلة على قمة الأكثر تصديًا بواقع 41 تسديدة، متفوقًا على محمد العويس حارس أهلي جدة (36 تسديدة)

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