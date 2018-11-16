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لقاء المنتخب الأولمبي مع مصر يلغى :

16 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني 63 زيارة

كشفت العديد من وسائل الإعلام المصرية، أن اللقاء الودي الذي كان مبرمجا بين المنتخب الأولمبي المصري ونظيره الجزائري في القاهرة يوم 18 من الشهر الجاري قد ألغي من طرف الجانب الجزائري دون إعطاء توضيحات أكثر، وكان المنتخب المصري ينوي مواجهة المنتخب الجزائري وبعده التونسي ومع هذا الإلغاء يفاوض مدرب شوقي غريب نظيره التونسي من أجل لعب مواجهتين لتعويض لقاء الجزائر، للتذكير فإن الاتحادية الجزائرية وكعادتها لم تشر إطلاقا لإلغاء المواجهة أو تقديم توضيحات للرأي العام، خاصة وأن المنتخب الأولمبي بصدد التحضير للمشاركة في كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو.
ب-ب

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