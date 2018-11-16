مدرب فينرباتشي يتعهد بإعادة سليماني لمستواه :

كشفت تقارير تركية أمس الخميس، أن المدرب المؤقت لنادي فينرباتشي إروين كومان تعهد بإعادة لاعبه الجزائري إسلام سليماني لمستواه الحقيقي، صحيفة فاناتيك التركية قالت أن كومان لا ينوي القيام بتدعيمات كبيرة في الميركاتو المقبل وينوي فقط إعادة الثقة للاعبيه لأنه يعلم جيدا أنهم لاعبون كبار، من بين هؤلاء اللاعبين سليماني الذي يمر بفترة حرجة ولم يسجل سوى هدف وحيد في الدوري، الصحيفة ذاتها قالت أن كومان ينتظر سليماني على أحر من الجمر وبعد عودته من الجزائر سيرفع من معنوياته ليرى أجمل مستوياته، لأنه يعلم أن المشكل نفسي وفقط.

يريد تخفيف الضغط المفروض عليه

وتأتي هذه الأخبار لتنسف ما سبقها من أخبار عن كون النادي يفكر في إعادة إسلام لناديه السابق ليستر سيتي حتى قبل نهاية فترة إعارته، هذا وكان كومان قد أكد في وقت سابق أن سليماني يعاني كثيرا بسبب سوء مستواه وابتعاده عن التهديف، في إشارة إلى أنه يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وكذا لتخفيف الضغط الرهيب الممارس عليه من الإعلام والجماهير التي علقت آمالا كبيرة عليه في بداية الموسم الحالي، غير أنه خيب الجميع وحتى صبر المدرب عليه قد لا يطول كثيرا.

بورقعة-ع

مرتبط