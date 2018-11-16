نابولي اقترب من بيع غلام لولا الإصابة :

أدلى وكيل أعمال الإسباني أليخاندرو غريمالدو لاعب بنفيكا بتصريحات للإعلام الإيطالي تكلم فيها من جديد عن عن إمكانية انتقال موكله للعب في نادي نابولي، وكيل غريمالدو قال أنه ظن في الصيف الماضي أن الأمور انتهت لكنها في الأخير فشلت بصورة غريبة، وقال: ” فشل صفقة انتقال غريمالدو لنابولي ؟ فشلت لأن غلام لم يتمكن من الرحيل، كان من المفترض أن يباع غلام لنادي آخر لكن النادي عجز عن ذلك، ولهذا فشلت الصفقة” ولم يشر وكيل غريمالدو للنادي الذي كان ينوي نابولي بيع غلام له، لكنه يؤكد قيمة الجزائري، حيث رفضت الإدارة استبداله رغم أنه مصاب منذ أزيد من ثمانية أشهر وقتها، وكنا قد أشرنا حينها إلى أن غلام اتفق مع مانشستر يونايتد للانتقال إليه، لكن الصفقة فشلت بعد أن رفضت إدارة المان التعاقد مع لاعب مصاب .

غلام لن يعاني قبل العودة لمكانه الأساسي

أعدت صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية الشهيرة تقريرا عن وضع الدولي الجزائري فوزي غلام، الصحيفة السابقة أكدت عودة غلام قبل نهاية الشهر الحالي، ليس هذا فحسب بل أكدت عودة فوزي لضمان مكان أساسي في أسرع فرصة، التقرير الإيطالي، قال أن إصابة غلام لأزيد من عام لن تمنعه من العودة لمركزه الأساسي، لأن مدرب النادي كارلو أنشيلوتي مازال يرى فيه اللاعب الأهم لديه وليس ماريو روي، حيث رفض التعاقد مع لاعب كبير تحسبا لهذا اليوم، “إل ماتينو” ختمت تقريرها بالتأكيد على أن نهاية ديسمبر المقبل أو بداية جانفي ستعني عودة غلام لمكانه الأساسي بشكل دائم، على أن تكون الفترة المقبلة للعودة تدريجيا للمشاركة، هذا ويرتقب أن يكون لقاء كييفو أول لقاء سيشارك فيه غلام منذ إصابته ضد المان سيتي في دوري الأبطال قبل عام من الآن .

بورقعة-ع

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