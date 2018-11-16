نجم ريال مدريد مرشح للرحيل على يد سولاري :

تُعد إدارة ريال مدريد تجهيزات قوية من أجل الدخول في موسم الإنتقالات الشتويّ، وكذلك الصيفيّ المقبل، من أجل إعادة بناء فريق قوي يستطيع الهيمنة على البطولات الأوروبية والمحلية، وذلك بالتشاور مع الأرجنتيني سولاري مدرب الفريق، للبحث في ضم أفضل النجوم التي يحتاجها، وكذلك النجوم التي ستغادر بيرنابيو في الصيف المقبل.

وحسبما كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن لاعب وسط الميدان الإسباني الدوليّ إيسكو، قد دخل دائرة النجوم المهددين بمغادرة الفريق الملكي، حيث لا يشعر سولاري بأن اللاعب يقدم مردود قوي، وتواجده يكون نقطة خلل وضعف في مستوى الفريق.

وهو ما جعله أقل اللاعبين مشاركة مع الميرينغي منذ تولي سولاري العارضة الفنية للفريق خلفًا للإسباني لوبتيغي، حيث لم يشارك معه خلال 4 مباريات، سوى في 51 دقيقة فقط، وهو رقم يعكس مدى عدم الثقة التي يشعر بها سولاري تجاه لاعب ملقا السابق، وأشارت الصحيفة إلى أن النادي المدريدي قد لا يعارض رحيل لاعبه الموهوب، في حال تلقيه أية عروض جادة ومغرية في الصيف.

وأفردت الصحيفة تقريرًا حول عدد ونسبة مشاركة إيسكو مع اللوس بلانكوس منذ قدومه إليه، حيث ذكرت أنه شارك مع ملقا 178 مباراة، منهم 116 مباراة كانت مشاركته فيهم كبديل، أي نسبة (65.15)، بينما شارك في 62 مباراة فقط كأساسي، من بين 252 مباراة له مع الفريق الأبيض، أي بنسبة (24.6%).

وهو أمر يعكس مدى حالة عدم الرضى والثقة التي كانت لدى كل مدربي ريال مدريد خلال الفترة السابقة تجاه مردود اللاعب، كما أن أكثر المدربين قاموا بإستبداله حين يشارك بصفة أساسية، فمع زيدان تم إستبدال إيسكو في 60 مباراة، تليها مع أنشيلوتي بـ 41 مباراة، ثم رافا بينتيز في 9 مباريات، و6 مرات مع لوبتيغي.