أديبايور يتدرب بالموسيقى :

أكدت تقارير إعلامية طوغولية نجم منتخب بلادهم أديبايور دخل الحصة التدريبية التي جرت مساء أمس وهو يحمل جهاز لسماع الموسيقى، حيث لاحظ كل من حضر لمتابعة التدريبات التي جرت في الملعب البلدي بلومي الموسيقى الصاخبة التي جاء بها النجم الطوغولي المعروف عنه القيام بتصرفات للفت الانتباه وهو الذي كان مقاطعا لمنتخب بلاده.

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