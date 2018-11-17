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الإعلام الإيطالي لا يتوقع رحيل وناس في جانفي :

17 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 27 زيارة

أدلى جيوفاني سكوتو الصحفي والمحلل الإيطالي بتصريحات لراديو “كيس كيس” المحلي تكلم فيه عن وضع فريق نابولي وهل هناك تحركات في الميركاتو المقبل، سكوتو قال أن بعض اللاعبين غير مرتاحين وعلى رأسهم دياوارا ووناس الذين يريدون فرص أكثر، لكن رغم ذلك قال سكوتو أن رحيل وناس في جانفي المقبل مستبعد جدا بالنسبة له لكن يبقى كل شيء وارد في الصيف لأن اللاعبين الشباب وغير الأساسيين لن يرضوا بوضعهم، الصحفي الإيطالي قال أن وضع اللاعبين الشباب ومنهم وناس سيزداد سوءا بعودة المصابين مثل غلام ويونس، الذي يرتقب عودتهم مباشرة بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.
بورقعة-ع

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