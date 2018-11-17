الخضر يصلون الطوغو بعد 5 ساعات في الجو :

وصل المنتخب الوطني إلى العاصمة الطوغولية لومي مساء أمس عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في رحلة استغرقت خمس ساعات من الطيران، وذلك لمواجهة منتخب الطوغو يوم الغد لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كان 2019.

مدان وسفير الجزائر بنيجيريا في الاستقبال

وجد وفد الخضر بمجرد وصولهم إلى مطار لومي مناجير المنتخب حكيم مدان رفقة سفير الجزائر بنيجيريا في استقبالهم، لتسهيل عملية الإجراءات والمغادرة بسرعة نحو مقر إقامتهم بفندق ساراكوا.

سيجرون آخر حصة اليوم في توقيت اللقاء

ستجري العناصر الوطنية آخر حصة تدريبية اليوم بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت الجزائري وهو نفس توقيت اللقاء على أرضية الملعب البلدي للومي، الذي سيحتضن المواجهة وهي الحصة التي سيكتشف فيها اللاعبون أرضية الميدان السيئة التي تنتظرهم.

شيتة: “جاهز إن احتاجني بلماضي وهدفنا الفوز”

عبر لاعب المنتخب الوطني شيتة عن جاهزيته للمشاركة في لقاء الغد، إن قرر الناخب الوطني الاعتماد عليه وقال في تصريحات إعلامية في مطار لومي: ” أنا جاهز إن قرر بلماضي الاعتماد علي أمام منتخب الطوغو وأتمنى تحقيق الفوز والتأهل”.

زطشي: “جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية”

أكد رئيس الفاف وبعثة المنتخب الوطني إلى الطوغو خير الدين زطشي أن الرحلة كانت جيدة ومريحة، كما أكد أن اللاعبين جاهزون من أجل تقديم لقاء كبير والعودة بنتيجة إيجابية من لومي وقال أيضا بمجرد الوصول إلى المطار : “اللاعبون جاهزون من الناحية الذهنية لتقديم لقاء كبير وحسم التأهل هنا، رغم أن المأمورية لن تكون سهلة على الإطلاق نظرا للظروف التي سيلعب فيها اللقاء”.

ب-بكوش

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