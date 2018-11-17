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المنتخب النسوي يواجه غانا اليوم في افتتاح “كان” السيدات :

17 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, كأس إفريقيا 25 زيارة

تدخل اليوم سيدات المنتخب الوطني الجزائري غمار منافسة كأس أمم إفريقيا بواجهة صاحب الأرض والجمهور منتخب غانا في اللقاء الافتتاحي بداية من الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت الجزائري وهو اللقاء القوي جدا بما أن المنافس يملك تقاليد كبيرة في هذه المنافسة وله الأفضلية على تشكيلة المدربة راضية فرتول التي تراهن على تقديم وجه مشرف يليق بسمعة الكرة الجزائرية، خاصة أنهن قمن بتحضيرات مكثفة في الجزائر وكوت ديفوار ويدركن أن تحقيق نتيجة ايجابية أمام منتخب غاني قوي سيعبّد لهن الطريق نحو تقديم مشوار مشرف ولما لا التأهل إلى مونديال 2019 بفرنسا.
ب-ب

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