بلفوضيل: “نصف قلبي فرنسي والآخر جزائري”

أدلى لاعب الخضر ونادي هوفنهايم إسحاق بلفوضيل بحوار فريد من نوعه لموقع “أشتن زيهن” الألماني، حيث كان ملزما بالإجابة عن طريق الإشارة وفقط، إسحاق سئل عن أهم الرياضات الأقرب لقلبه وأجاب بكرة السلة، كما أكد أنه لا يعلم ما كان سيصبح عليه لو لم يكن لاعبا في كرة القدم وأسئلة أخرى كثيرة بخصوص حياته الشخصية، لكن من بين الأسئلة التي أجاب عنها هي الدولة الأقرب لقلبه بين الجزائر موطنه الأصلي ووطن والديه وبفرنسا التي ربته وأوصلته إلى ما هو عليه، الجزائري كان صريحا حين قال أنه يحمل البلدين معا في قلبه، فنصف قلبه فرنسي والآخر جزائري، وكان إسحاق قد أكد في تصريح للموقع الرسمي لناديه السابق فير دير بريمن أنه يعشق البلدين ولا يفضل أحدهما لكن بعد إصرار من محاوره أجاب أنه يفضل الجزائر قليلا، وأجاب بلفوضيل بلسان جميع اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين لم ينكروا يوما فضل فرنسا عليهم لكنهم دائما ما تستروا عن قول ذلك صراحة .

بورقعة-ع

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