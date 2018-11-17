بلماضي: “الغيابات لن تؤثر علينا وعازمون على العودة بالتأهل من الطوغو”

أدلى الناخب الوطني جمال بلماضي أمس الجمعة وقبل التوجه صوب الطوغو بتصريح تكلم فيه عن وضع الفريق خاصة مع الإصابات الكثيرة التي تضربه، بلماضي ظهر مرتاحا وغير متشنج على عكس ما كان عليه في الندوة الصحفية يوم الثلاثاء الماضي، الناخب الوطني عن اللقاء والتحضيرات بشكل عام حين قال:” لقد عملنا بقوة في الأسبوع الأخير مع كثير من الالتزام، اللاعبون واعون بالتحدي الذي ينتظرهم، اللقاء سيكون مهما جدا وسنعمل على العودة بنتيجة جيدة وبكامل النقاط ما سيسمح لنا بالتأهل للكان “.

“نملك مجموعة متكاملة ولدينا البدائل لتعويض الغيابات”

عن مشكلة الغيابات الذي قد يضر بالخضر خاصة بعد تأكد غياب فارس قال بلماضي أن المنتخب مجموعة وليس مجرد لاعبين وقال: ” لدينا لاعبون كثر جيدون في المجموعة علينا أن نؤمن بهم من أجل تعويض الغيابات” وتأكد غياب محمد فارس يوم أمس قبل السفر نحو الطوغو فيما كان قد سرح براهيمي في وقت سابق، ليس هذا وفقط فمشاركة كل من حليش ومبولحي تبقى معلقة ولو أن اصطحابهما إلى الطوغو مؤشر إيجابي .

“قلتها وأعيدها نملك الرغبة في كسر الدينامكية السيئة للنتائج خارج أرضنا”

بعد ذلك تكلم بلماضي عن معضلة الفوز خارج الجزائر، حيث كشف أن لقاء الطوغو سيكون فرصة لحل العقدة وفي هذا الشأن قال:” نحن واعون بما ينتظرنا، علينا أن نكسر هذه الديناميكية عن عدم الفوز خارج أرضنا وقلت هذا سابقا نملك الرغبة الكبيرة من أجل العودة بفوز والتأهل من أرض الطوغو “.

“ليس لدي كلام محدد أقوله للاعبين لأنهم واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم”

وبما أن اللقاء مهم ويعتبر الأهم منذ انطلاق تصفيات الكان إلا أن بلماضي كشف أنه لم يخصص أي حوار خاص للاعبين أو كلمات ذات صدى أقوى، جمال قال أن الكلام كان نفسه طيلة الأسبوع: ” ليس هناك كلام محدد، تحدثت مع اللاعبين طيلة الأسبوع وهم واعون بما ينتظرهم ومهتمون كثيرا باللقاء ” وعن الأجواء التي تسود المجموعة قال: ” الأجواء جد رائعة والجميع مرتاح، المنافسة موجودة والانتصار هو الأهم “.

“لا يهمنا ما يقوم به منتخب الطوغو من سينما”

بلماضي سئل بعد ذلك عن الشكوى المتكررة التي تصدر من لاعبي ومدرب منتخب الطوغو وآخرها عدم التدرب على أرضية الميدان بحجة القيام بحفل ديني فيه، بلماضي قال أنه لا يهتم بمثل هذه الأمور وأضاف:” لا يهمنا ما يقوم به وما يصنعه الطوغوليون، أنا أعتبر ذلك مجرد “سنيما” المهم أن نركز على أنفسنا وأن نحقق الفوز ويكون ردنا فوق أرضية الميدان وليس في مكان آخر” .

“أطالب الجماهير بدعم مطلق للمنتخب”

في الأخير طلب من بلماضي توجيه كلمة للجماهير الجزائرية، وكما هو متوقع طلب بلماضي الجميع بدعم المنتخب الحالي على أن يعمل وأشباله على إسعادهم وفي هذا الشأن قال: ” أطلب من الجمهور الجزائري البقاء وراء لاعبيهم ودعمهم وهذا من أجل تحقيق الانتصارات، ونحن بدورنا سنعمل على تقديم كل ما لدينا من أجل إسعادهم “.

بورقعة-ع

مرتبط