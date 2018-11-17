بن طالب يتعافى من إصابته :

أعد موقع “فاز” الألماني تقريرا عن وضع لاعبي شالك الألماني غير المعنيين بلقاءات منتخبات بلدانهم في الفترة الدولية، ومن ضمنهم لاعب الخضر نبيل بن طالب، الموقع السابق كشف أن نبيل يتعافى بشكل جيد من إصابته، حيث يجري وبشكل يومي حصص علاج طبيعي في مستشفى مدينة شالك، طبيب الفريق بدوره أدلى بتصريحات لذات الموقع قال فيه أن وضع اللاعبين المصابين ( ومن بينهم بن طالب ) جيد لغاية، وينتظر أن يعود نبيل بسرعة للتدريبات على أمل أن يعود للمشاركة بعد أقل من أسبوع من الآن، يشار إلى أن موقع فاز كشف هو الآخر لأن الإصابة هي من غيبت بن طالب عن تربص الخضر وهو أمر غير صحيح نفيناه في وقت سابق من الأسبوع .

بورقعة-ع

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