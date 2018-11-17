فارس يغيب رسميا عن لقاء الطوغو بداعي الإصابة :

تلقى المنتخب الوطني ضربة موجعة هي الثانية قبل ساعات من المواجهة المنتظرة أمام منتخب الطوغو لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كان 2019 وذلك بغياب المدافع الأيسر لنادي سبال الإيطالي محمد فارس عن السفرية بحسب ما أعلن عنه الموقع الرسمي للفاف وذلك بداعي الإصابة دون إعطاء توضيحات حول مكانها بالتحديد، وهو ما جعل الناخب الوطني جمال بلماضي يعفيه من السفر إلى لومي يوم أمس.

التحق بالتربص وهو يعاني من الإصابة

على غرار إبراهيمي ومبولحي وحليش التحق فارس بتربص الخضر وهو يعاني من إصابة قد منعته من التدريبات مع فريقه قبل لقائه الأخير في الكالتشيو، غير أن مدربه أشركه رغم عدم تعافيه من الإصابة التي عاودته خلال تربص المنتخب الوطني، وهو ما أكدته فحوصات الطاقم الطبي الذي أكد استحالة لعبه المواجهة يوم الأحد، حيث غادر اللاعب إلى إيطاليا للعلاج في ناديه سبال.

بن سبعيني أو عبد اللاوي لخلافته

بإلقاء نظرة على المدافعين المتواجدين في قائمة بلماضي نجد أن عبد اللاوي هو المدافع الأيسر المستدعى كبديل لفارس في الجهة اليسرى من الدفاع وهو منصبه في نادي سيون السويسري، لكن بلماضي بإمكانه الاعتماد على بن سبعيني كمدافع أيسر وإشراك بلعمري أو حساني في المحور الدفاعي إلى جانب تاهرات.

ب-بكوش

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