فيغولي: “فضل المنتخب وبلماضي علي كبير”

أدلى لاعب الخضر ونادي غلطة سراي سفيان فيغولي بتصريحات مطولة لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية تحدث فيها عن وضعه في الفريق وعن المنتخب أيضا، بداية حديث سوسو كانت عن التراجع الرهيب في مستواه وفي وضعه مع غلطة سراي وعلق على الأمر بالقول: “البداية كانت بخسارتنا لكأس السوبر، بعد ذلك اختفيت تماما من خطط المدرب ولم أكن أشارك سوى في آخر اللقاءات في دقيقتين وما شابه ذلك، الآن الأمور تحسنت قليلا، لقد استعدت مكانتي وشاركت أساسيا في آخر لقاء وحققنا الفوز لقد كان أول فوز بعد خمس لقاءات من دون ذلك، أعتقد أنني برهنت أنني لاعب مهم واستحق مكانا دائما ولست لاعبا لدقيقتين أو خمس دقائق فقط، أتمنى أن تتغير نظرة المدرب نحوي “.

“لم أتحدث مع تيريم عن تهميشي لأنني أحترم قراراته”

حديث فيغولي عن أحقيته بمركز أساسي مع فريقه دفع بمحاوره لسؤاله عن سر صمته طيلة كل هذا الوقت وعدم احتجاجه لدى المدرب، فيغولي قال أن مهمته ليست الاحتجاج بل العمل وشرح ذلك بالقول:” لم أتحدث مع المدرب عن سبب تهميشي أنا احترمه واحترم قراراته ومهتم فقط بعملي، لقد صبرت وعملت بقوة من أجل العودة، المدرب عاد ليثق بي وهو أمر مهم جدا بالنسبة لي “.

“الحديث عن بيعي بسبب الضائقة المالية غير منطقي”

بعد ذلك تكلم فيغولي عن المعركة الكبيرة التي خاضها مع ناديه والذي رغب في بيعه، فيغولي قال أنه لم يكن يصدق المبررات لدفعه نحو الرحيل والتي كانت مالية بحتة وفي هذا الشأن قال: ” أعتقد أن الحديث عن بيعي بسبب الرغبة في توفير الأموال ليس بالأمر الصحيح، لقد توجنا بالدوري ولعبنا دوري الأبطال وهي أمور تدر الكثير من الملايين” .

“مرتاح في تركيا ولن أرحل عن غلطة سراي”

في ذات السياق وجه فيغولي تحديا صارخا لإدارة ناديه مؤكدا رغبته في البقاء في تركيا وهو ما يتعارض وخطط مدرب الذي يرغب في بعيه واستثمار عودته القوية:” على العموم أنا وقعت مع غلطة سراي لثلاث سنوات ونصف وعازم على إنهاء عقدي هنا، لم آت هنا لفترة معينة بل لأمد طويل وللفوز بالألقاب كما أن الحياة في إسطنبول تناسبني وتناسب عائلتي كثيرا “.

” بلماضي أعادني للمنتخب في وقت سيء كنت أعيشه ”

في الأخير تطرق فيغولي لوضعه مع المنتخب، حيث شكر بلماضي كثيرا على إعادته في وقت حساس، كما وصف فضل المنتخب عليه بالكبير جدا وأنهى تصريحاته بالقول:” لقد كانت لدي الفرصة للعودة لصفوف المنتخب بعد أن فضّل بلماضي استدعائي بالرغم من الوضع السيئ الذي كنت أعيشه، استدعاء بلماضي ساعدني كثيرا سواء من الجانب المعنوي، حيث رفع من معنوياتي كثيرا أو من ناحية المشاركة، إذ أعادني للواجهة وحصلت بعدها على فرص كثيرة، المنتخب الوطني قدم لي المساعدة في وقت كنت بحاجة ماسة لها “.

بورقعة-ع

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