فينغر ينصح سان جيرمان بضم نجم من البريمييرليغ

نصح آرسين فينغر، المدير الفني السابق لفريق آرسنال، مسؤولي باريس سان جيرمان، بالتعاقد مع لاعب من الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، إن فينغر نصح باريس سان جيرمان، بالتعاقد مع آرون رامزي، لاعب آرسنال، مشددا على أن الصفقة ستكون مفيدة جدا.

وينتهي عقد رامزي، مع آرسنال، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول تجديده، وهو ما يجعل الحصول على توقيعه في جانفي المقبل أمرا سهلا.

ويرتبط فينغر، بحسب تقارير صحفية، بتولي منصب المدير الرياضي لباريس سان جيرمان مستقبلا، في الوقت الذي أعلن فيه المدرب الفرنسي أنه سيعود إلى عالم كرة القدم بداية من العام المقبل.

جدير بالذكر أن فينغر رحل عن تدريب آرسنال نهاية الموسم الماضي بعد قيادته للمدفعجية لمدة 22 عاما.