محرز: ” لا أتابع القنوات الجزائرية ولا أعرف محللي البلاطوهات”

وضح الدولي الجزائري ولاعب مانشستر سيتي العديد من الأمور من خلال إجابته عن أسئلة الجمهور الجزائري عبر القناة الرسمية للفاف على “اليوتيوب” وخاصة تلك المتعلقة بالانتقادات التي تطاله من بعض محللي القنوات الجزائرية، وهنا كان جواب محرز صادما لهم وقال: ” لا أتابع القنوات الجزائرية ولا أعرف محللي البلاطوهات فيها، كما أنني لا أعرف من ينتقدني، رغم أن الانتقادات كثيرة وهي جزء من كرة القدم”.

” الأهم هو التأهل في الطوغو وبعدها الحديث عن الكان”

رفض لاعب الخضر الحديث عن كأس أمم إفريقيا من الآن والتي قال أنها لا تزال بعيدة بما أنها ستلعب في شهر جوان من العام القادم واعتبر أن التأهل في الطوغو هو الأهم في الوقت الحالي: ” الكان ستلعب في جوان وليس في جانفي والأهم حاليا هو الفوز على الطوغو وضمان التأهل، وبعد ذلك نفكر في التتويج بالكأس الإفريقية”.

” أفضل اللعب على الأجنحة”

بعدها تحدث محرز عن الأمور الفنية وعن المنصب الذي يفضل اللعب فيه سواء مع المنتخب أو ناديه السيتي، في ظل رغبة مدربيه في تحويله إلى صناعة اللعب وهنا قال رياض أنه يفضل اللعب على الأجنحة وهو المنصب الذي يجد فيه راحته جيدا.

” من الرائع إهداء الشعب الجزائري لقبا”

اعتبر لاعب الخضر أنه طموح ويهدف دائما للتتويج بالألقاب سواء مع ناديه السيتي أو المنتخب الوطني وهنا قال أيضا: ” من المهم التتويج بالألقاب مع فريقي مانشستر سيتي، لكنه سيكون أمرا رائعا ومذهلا إهداء الشعب لجزائري لقبا مع المنتخب الوطني”.

” بلماضي غير الكثير وجاء بالإضافة للمنتخب”

عن رده حول سؤال تمحور حول الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي مقارنة بالمدربين السابقين الذين تعاقبوا على المنتخب قال رياض أن بلماضي غير الكثير من الأمور منذ قدومه، ومنح الإضافة المنتظرة منه وأوضح هذه النقطة بالقول: ” صراحة منذ قدوم بلماضي تغيرت الكثير من الأمور، فهو مدرب شاب ولاعب سابق في المنتخب، كما أنه يتمتع بالخبرة اللازمة ونحن سعداء بالعمل معه، فعلا لقد جاء بالإضافة إلى المنتخب”.

” والدي علمني حب الوطن ومنحني تربية دينية”

تطرق لاعب الخضر في حديثه إلى قناة الفاف عن والده المتوفى والذي تحدث عنه بحزن كبير جدا وهنا قال: ” والدي كان يجلبنا كثيرا إلى الجزائر وبشكل منتظم، لقد منحني التربية الدينية بأخذي إلى المسجد وتعليمي القرآن، ربما لو كان على قيد الحياة لرأيت الأمور بشكل مغاير ، رحمة الله عليه لأنه منحني تربية جيدة وعلمني الكثير من الأمور المهمة في الحياة”.

” صلاح لاعب جيد واللاعب الذي أحبه هو ميسي”

بعدها رد محرز على سؤال تمحور حول الصراع القائم في مواقع التواصل الاجتماعي بين الجزائريين والمصريين بسبب مقارنته بصلاح ومن هو الأحسن حاليا وهنا قال محرز: “صلاح لاعب رائع وأنا أحبه كثيرا، إلا أنني لا أريد مقارنة نفسي بأي لاعب، ولا علم لي بما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي ولا داعي لمثل هذه الخلافات، لكن اللاعب الذي أريد اللعب يوما إلى جانبه هو ميسي”.

” تأثرت كثيرا بوفاة مالك ليستر لأني كنت مقربا منه”

عن وفاة مالك نادي ليستر سيتي التايلاندي فيتشاي قال محرز أنه لا يزال يشعر بالحزن لرحيله وقال أيضا: ” وفاة فيتشاي أثرت كثيرا علي وما زلت حزينا لأجله، لأني كنت مقربا جدا منه وتربطني علاقة رائعة معه، لقد كنت أحبه كثيرا وهو شخص رائع”.

” الكرة الذهبية حلم بعيد لكن ليس مستحيلا”

اعترف محرز أن التتويج بالكرة الذهبية صعب جدا لأنه لا يزال بعيدا لتحقيق ذلك، غير أن هذا لم يمنعه من العمل على ذلك وقال: ” أنا أعمل بجد وموجود في فريق كبير، مازلت بعيدا عن التتويج بالكرة الذهبية لكن ذلك ليس بالمستحيل وكل شيء ممكن في كرة القدم”.

” لا أعرف من هو أفضل لاعب جزائري”

أكد محرز أنه لا يعرف من هو أحسن لاعب جزائري في التاريخ، غير أنه يعرف العديد من اللاعبين الكبار الذين مروا على الكرة الجزائرية وقال أيضا:” أعرف العديد من اللاعبين الجزائريين على غرار بلومي، دحلب، ماجر، فرقاني ولا لماس رغم أنني لم أراهم يلعبون، لكن في نفس الوقت لا أعرف من هو أحسن لاعب جزائري”.

ب-بكوش

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