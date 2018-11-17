مدافع أتليتكو مدريد مطلوب في مانشستر يونايتد بالشتاء :

أشارت وسائل إعلام إنجليزية إلى مساعِ حثيثة يبذلها مسئولو مانشستر يوناتيد، من أجل التعاقد مع مدافع متمرس خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويتصدر الدولي الأوروغوياني ومدافع فريق أتليتكو مدريد الإسباني، دييغو غودين قائمة اللاعبين المرشحين لسد العجز الدفاعي بمانشستر يونايتد.

عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، ينتهي مع فريق العاصمة الإسباني بنهاية الموسم القادم، وهو ما يضع الضغط على إدارة أتليتكو من أجل بيعه خلال السوق القادم وإلا خسارته الموسم القادم بشكل مجاني.



ويماطل اللاعب في الوقت الحالي من أجل تجديد عقده مع الروخي بلانكوس، في انتظار عروض أفضل وملائمة له بحسب ما نشرته مصادر مقربة من غودين.

على الجانب الآخر أبدت إدراة مانشستر يونايتد وبأمر من المدرب جوزيه مورينيو، دفع الشرط الجزائي في عقد غودين والبالغ 20 مليون يورو، من أجل الفوز بخدماته الشتاء القادم وإنقاذ دفاعات الفريق.. اللاعب كان قد فضّل البقاء مع أتليتكو مدريد الموسم الماضي ورفض عرضًا من يونايتد، لكن المعطيات هذا الموسم قد تغيرت.

ويعاني الفريق الأحمر من ترهل دفاعاته وتفككها خلال مباريات الموسم الحالي، إذ استقبل 21 هدفًا خلال 13 جولة في المركز الرابع كأسوأ خط دفاع في الدوري الإنجليزي.

وكان غودين قد انتقل إلى أتليتكو مدريد صيف 2010 قادمًا من فياريال الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها المادية نحو 8 ملايين يورو، حيث أصبح أحد أهم عناصر الفريق، وشارك اللاعب خلال هذا الموسم في 15 مباراة، سجل هدفين وصنع واحدًا، بينما شارك بشكل إجمالي منذ قدومه في 365 مباراة، مُسجلًا لـ 25 هدفًا، وصانعًا لـ 12 آخرين.

وكان اللاعب قد تعرض إلى إصابة في عضلة الفخذ الأيسر ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، وهو ما يعني استحالة لحاقة بموقعة برشلونة يوم 24 من الشهر الجاري في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد.

وسجل غودين هدف الفوز لأتليتكو مدريد في الجولة الماضية في المباراة التي جمعته بأتليتك بيلباو في آخر دقائق المباراة والتي انتهت بثلاثة أهداف لإثنين بفضل هدف غودين، الذي أهدى فريقه النقاط الثلاث، مُستمرًا في مطاردة برشلونة المتصدر.