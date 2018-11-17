مدان: ” أرضية الميدان مشكل للمنتخبين وليس للجزائر فقط”

أكد مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان في تدخله أمس على أمواج القناة الإذاعية الأولى وهو الذي سبق الوفد إلى عاصمة الطوغو لومي، أن أرضية الملعب الذي سيحتضن لقاء الخضر بالمستضيف الطوغو سيئة جدا وهي من العشب الاصطناعي القديم، إلا أن هذا ليس عذرا لرفقاء محرز وهنا قال: ” كل شيء جاهز لتواجد الخضر في أحسن الظروف، أما عن الأرضية الاصطناعية التي سيلعب عليها اللقاء فحالتها كارثية لكنها ستكون عائقا للمنتخبين معا”.

” غيرنا الفندق بسبب كثرة الحركة”

في رده على سؤال تمحور حول مقر إقامة الخضر في لومي، أكد مناجير الخضر أنه قام بحجز فندق في البداية ثم قام بتغييره في آخر لحظة بعد أن وقف على كثرة الحركة به، وهنا قال: “غيرنا مقر الإقامة في آخر لحظة بسبب الحركة الكثيفة فيه، والفندق الذي نتواجد فيه حاليا مناسب جدا ويسمح بالتركيز الجيد على اللقاء”. للتذكير فإن مدرب الطوغو كلود لوروا هو من رفض إقامة الخضر معهم في فندق راديسون، وجعل مدان يحجز في فندق ساراكوا.

ب-ب

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