مدرب إيمباكت يؤكد بقاء تايدر لموسم آخر :

أدلى ريمي غارد مدرب مونتريال إيمباكت الكندي بتصريحات لصحيفة “جورنال دو مونتريال” تكلم فيه بصفة عامة عن المستوى الذي ظهر به الفريق والأهداف التي تم تسطيرها، المدرب الفرنسي تكلم أيضا عن بعض لاعبيه والموسم المقبل ومن ضمنهم لاعب الخضر سفير تايدر، حيث أكد بطريقة غير مباشرة بقاءه في الفريق، تصريحات غارد تأت لتؤكد تصريحات تايدر الأخيرة حين قال أنه لا يفكر في العودة لأوروبا وينفي كل الأخبار الني ربطته بالعودة للكالتشيو مع بداية فترة الانتقالات الشتوية .

غارد: ” أحب طريقة لعب تايدر وأنتظر منه أكثر الموسم المقبل”

إلى ذلك أكد غارد أنه معجب كثيرا بطريقة لعب سفير تايدر لأنه وبحسبه واحدا من مفاتيح اللعب في وسط الميدان وفي هذا الشأن قال: ” أنا شخصيا أحببت طريقة لعب سفير تايدر، كان عنصرا فاعلا ومؤثرا في نجاح الفريق في خط الوسط هذا الموسم، وفي الموسم المقبل من دون شك سيتطور أكثر، خاصة في الشق الهجومي وأمام المرمى، لقد ضيع الكثير من الكرات السهلة هذا الموسم، أنتظر منه الشيء الكثير الموسم المقبل “.

بورقعة-ع

مرتبط