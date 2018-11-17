نيمار: سواريز ظاهرة كروية

مدح البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، مشيرًا إلى أنه “ظاهرة” في كرة القدم.

ولعب نيمار مع البرازيل ضد سواريز لاعب أوروغواي، خلال مواجهة المنتخبين أمس الجمعة وديًا، التي انتهت بفوز السيليساو بهدف نظيف سجله نيمار.

وقال نيمار، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “سواريز ظاهرة وأتمنى له التوفيق، كان لم الشمل جيدًا جدًا، هو صديق لي وأحبه كثيرًا”.

وأضاف: “لقد تشاركنا غرف خلع الملابس لسنوات عديدة، ولدينا صداقة كبيرة، وأنا أتمنى له الأفضل”.

ولعب نيمار بجانب سواريز في صفوف برشلونة، قبل أن يرحل البرازيلي لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو.