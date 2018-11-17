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هني يباشر العمل مع مدربه الجديد :

17 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 23 زيارة

بعد أن عين في وقت سابق، قاد مدرب نادي سباراتاك موسكو الجديد أوليغ كونونوف أول حصة تدريبية له مع ناديه الجديد، الحصة عرفت تواجد لاعب الخضر سفيان هني الذي أظهرته الصور وهو منهمك في التدريبات، ومن دون شك فإن سيفان هني سيعمل بقوة على إقناع مدربه الجديد وعدم تكرار التجربة السيئة ومع المدرب السابق ماسيمو كاريرا الذي دخل معه في جدالات كثيرة، ومن دون شك فإن هني سيستغل غياب الكثير من اللاعبين الدوليين من أجل إقناع المدرب بمنحه مكان أساسي في أول لقاء بعد الاستئناف.
بورقعة-ع

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