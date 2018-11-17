23 مليار سنتيم لترميم فندق سيدي موسى؟

نشر أمس موقع “بورص ألجيري” المتخصص في الاقتصاد تقريرا عن المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى الذي قرر رئيس الفاف خير الدين زطشي إعادة الاعتبار لفندقه الحالي ومنح اللاعبين أكثر رفاهية من خلال إخضاعه لعملية التجديد والترميم وكذلك التوسعة وهي العملية التي ستكلف خزينة الفاف قرابة 23 مليار سنتيم وبحسب ذات الموقع فإن الغريب في القضية هو أن المقاول الذي منح له المشروع رقم أعماله السنوي اقل بكثير من المبلغ الذي سيناله من خزينة الفاف.

ب-بكوش

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