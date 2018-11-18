آرسنال يعترف بالمشاركة في مباحثات “دوري السوبر الأوروبي”!

اعترف الاسباني راؤول سانليهي مدير كرة القدم في نادي آرسنال الإنجليزي بأنه شارك بشكل كبير في المحادثات السرية حول التتغيرات المحتملة في البطولات الأوروبية والتي بحثت تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ونشرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية تسريبات حول اتفاق سري بين 12 ناديا أوروبيا كبيرا يقضي بتأسيس بطولة جديدة تسمى دوري السوبر الاوروبي، وعلى رأس تلك الأندية ريال مدريد، وبرشلونة، وجوفنتوس، ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ، وأن ما يتبع تأسيس تلك البطولة هو الانسحاب من دوري أبطال أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

رغم اعتراف سانليهي بالمشاركة في المباحثات، إلا انه استبعد أي تحدٍ لسلطة الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأربع المقبل، وأكد أن ناديه ملتزم بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سانليهي الذي انضم الى آرسنال قادما من برشلونة في فيفري الماضي: “لن تكون هناك ثورة كبيرة في المستقبل القريب لأننا نملك اتفاقاً مع الاتحاد الاوروبي، لكننا لا نعرف ما يحمله المستقبل، في الوقت الحالي نعتقد أن الوضع مناسب لنا ونحن فخورن باللعب في البريميرليغ”.

وتابع: “إنه الدوري الأكثر تنافسية في العالم، لكننا نريد أيضا المشاركة في أفضل منافسة قارية وعلينا النظر في جميع الخيارات المستقبلية”.

وأكد سانليهي أن المناقشات حول دوري السوبر الأوروبي -الذي يمكن أن يشمل أيضا: ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ومارسيليا وروما- قد بدأت أول مرة بينما كان لا يزال مديرا للكرة في برشلونة، لكنه نفى أن يكون الأعضاء المؤسسون قد وقعوا على الالتزام بسرية تلك المحادثات.

وأضاف: “لقد كانت محادثات لم نخفيها عن أي شخص، لكن يبدو أن الطريقة التي شرح بها الموقف أوحت بذلك”.

وأكمل: “كأعضاء في الاتحاد الأوروبي كان لدينا فريق عمل يجب أن ينظر في جميع الخيارات المستقبلية، كان من الممكن أن يكون عبارة عن بطولة دوري أوروبي كبير، بحث الخيارات مسؤوليتنا كمديرين لأندية كبرى”.

ويشرح: “نظرنا إلى الموقف بطريقتين؛ الأولى كاحتمال حقيقي، والثانية كوسيلة لمساعدتنا على التفاوض حول شروط جديدة، وفي نهاية اليوم حصلنا على أفضل نتيجة ممكنة مع الاتحاد الأوروبي”.

“لم نهتم أبدا بخلق منافسة تضعف أو تلحق الأذى بالدوري الإنجليزي الممتاز”.. هكذا يختم مدير كرة القدم في آرسنال.