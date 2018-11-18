الخضر يسحقون الطوغو برباعية ويتأهلون إلى “كان الكاميرون”

نجح الخضر في محو الصورة السيئة التي التصقت بهم في آخر ثلاث سنوات، وحققوا فوزا كبيرا بالعاصمة الطوغولية لومي، على حساب المنتخب المحلي، حيث قاد محرز زملاءه لتسجيل رباعية كاملة كان نصيبه منها هدفين، فيما سجل عطال هدفا، وبونجاح الهدف الرابع في النفس الأخير من المقابلة، فيما لم يتمكن أشبال كلود لوروا من تسجيل إلا هدفا واحدا، وبهذا يرفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 10 نقاط ليتأهل رسميا إلى نهائيات كأس إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون العام القادم، وستكون المواجهة الأخيرة شكلية لأشبال بلماضي.

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