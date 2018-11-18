المدرب الإسباني يتدخل بشكل قوي ويقترب من ضم هدف برشلونة :

أشارت مصادر صحفية إنجليزية إلى تقدم نادي مانشستر سيتي بخطوات على نظيره برشلونة الإسباني، في سبيل التعاقد مع متوسط ميدان أجاكس أمستردام الهولندي، فرانكي دي يونغ.

وبحسب ما نشرته صحيفة “آس” الإسبانية نقلًا عن “ميرور” الإنجليزية، فإن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، أقرب للانتقال إلى مانشستر سيتي عن برشلونة، بفضل المجهودات الكبيرة التي يقوم بها إداريو الفريق السماوي.

وعرضت إدارة مانشستر سيتي مبلغ 67 مليون يورو على نظيرتها في أجاكس مقابل الفوز بخدمات اللاعب، الذي أبدى رغبة وانفتاح كبيرين للعمل مع المدرب بيب غوارديولا في فترة ذهبية للسكاي بلوز.

الصحفية أكّدت أن كلا من توتنهام هوتسبير وبرشلونة كانا أبرز المنافسين على ضم اللاعب الدولي الهولندي، لكنهما الآن تيقنا بالهزيمة بعد إحكام مانشستر سيتي قبضته على الصفقة بشكل كبير.

ويرى المدرب بيب غوارديولا في دي يونغ البديل المثالي للبرزايلي فيرناندينيو في مركز الوسط الدفاعي، خاصة مع تقدم العمر به (34 عامًا) وبداية انحدار مستواه، وهو المركز الذي يستطيع فرانكي شغله إضافة إلى الوسط الهجومي.

وكيل أعمال اللاعب علي دورسون قال في تصريحات صحفية حول قرب انتقاله إلى مانشستر سيتي.. “لا استطيع إنكار أو تأكيد ذلك، ينبغي أن تسألوا مارك أوفر مارس، فأنا أرسل له كل الأندية التي تتواصل معي بشأن اللاعب”.

أمّا أوفر مارس فقد قال خلال احتفالية النادي بلاعبيه الشباب قبل أيام، عندما وُجِه إليه سؤالًا حول مستقبل دي يونغ..

“من بين سبعة نجوم شابة تألقت بصفوف نادي أجاكس رحل لاعب واحد فقط وهو جستين كلويفرت، الذي انتقل لنادي روما الإيطالي في الصيف، وهذا شيء جيد رغم أننا كنا نرغب بالإحتفاظ به”.

واختتم “أعتقد أن مهمة الإبقاء على هؤلاء النجوم الشابة بالفترة المقبلة صعبة، هناك العديد من الأخبار التي يتم تداولها في الصحف بصورة مستمرة حول لاعبينا، والآن يمكننا فقط الاستمتاع بهذه المواهب الرائعة لكن من المستحيل الاحتفاظ بهم لأربع سنوات قادمة”.

جدير بالذكر أن دي يونغ يعد هدفًا أساسيًا لبرشلونة في سوق الانتقالات القادم، إضافة إلى زميله وقائده بالفريق ماتياس دي ليخت الذي يعتبر في الوقت الحالي أحد أبرز المدافعين الشباب في كرة القدم الأوروبية.