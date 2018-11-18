المنتخب النسوي يسقط في افتتاح الكان :

أخفق المنتخب الوطني النسوي في تدشين مشاركته في كأس أمم إفريقيا المقامة في غانا بنتيجة ايجابية بعد سقوطه بهدف دون رد في اللقاء الافتتاحي الذي جمعه بمنتخب البلد المنظم غانا ولكن رغم الخسارة أظهرت لاعبات المدربة راضية فرتول العديد من الأمور الايجابية وظهرن بوجه مشرف جدا، ولم يكن ينقص سيدات الجزائر إلا القليل من العمق الهجومي الذي خانهم في الوصول إلى شباك المنافس وهي مؤشرات جيدة قبل المواجهتين القادمتين أمام منتخبي مالي والكاميرون والتي بإمكان المنتخب الوطني تحقيق الفوز فيهما.

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