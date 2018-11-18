بودبوز مطلوب في مونتريال الكندي :

كشفت بعض التقارير الإسبانية أن نادي مونتريال إيمباكت الكندي قدم عرضا مهما جدا لنادي ريال بيتيس بشأن لاعبه الجزائري رياض بودبوز، وكشفت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الشهيرة أن مدرب مونتريال يرغب بشدة في ضم رياض لأنه يرى فيه اللاعب الأنسب لخط وسطه، وكما يعلم الجميع فإن مدرب مونتريال هو الفرنسي ريمي غارد وكونه فرنسي ومدرب سابق في الليغ 1 فهو يعرف رياض جيدا الذي طالما تألق في الدوري الفرنسي .

الصحافة الكندية تطالب بالإسراع في ضم رياض

رغم أن الأمر لا يعدو كونه عرضا رسميا لم يتضح بعد ما إذا كان سيوافق عليه، إلا أن الإعلام الكندي خاصة المقرب من نادي مونتريال هلل للصفقة وكشف أنها ستكون مميزة جدا وربما قنبلة الموسم في النادي، الإعلام الكندي وصف يوم أمس رياض بالرقم 10 الذي يحتاجه الفريق وأنه سيحمل وسط الميدان ويحسن من أدائه، وربما يحقق مع النادي الهدف الأهم الذي لم يصل له هذا الموسم.

بيتيس يرحب برحيله لكن بمقابل مادي كبير

بالعودة للإعلام الإسباني فقد أكد أن إدارة ريال بيتيس ترحب وبشدة بفكرة بيع بودبوز من دون التركيز على وجهة محددة، التقارير الإسبانية قالت أن إدارة ومدرب ريال بيتيس قررا معا وضع بودبوز على رأس قائمة المسرحين وفي حال كان العرض المقدم من مونتريال جيدا فإنه سيقبل، ورغم الوضع السيئ الذي يمر به بودبوز وعلاقته المكهربة مع مدربه إلا أن إدارة ريال بيتيس لا ترغب في التنازل عنه من دون مقابل مادي هام، لأنه يبقى لاعبا كبيرا كما أن النادي صرف على ضمه الكثير من الملايين.

بورقعة-ع

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