بياتيك يكشف عن أحلامه المستقبلية :

كشف المهاجم البولندي الشاب كريستوف بياتيك، 23 عاماً، عن رغبته في الرحيل عن صفوف نادي جنوى والانتقال لنادي أوروبي كبير يُشارك في دوري الأبطال الأوروبي بينما أكدت شبكة ديفنسا سنترال انضمام ريال مدريد للأندية التي ترغب بقوة في الحصول على خدماته.

بياتيك الملقب بليفاندوفيسكي الجديد في بولندا تمكن من تسجيل 9 أهداف في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي متفوقا على نجوم بقيمة كريستيانو رونالدو وماورو إيكاردي وتشيرو إيموبيلي.

وارتبط بياتيك باللعب في أندية بحجم برشلونة، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ وليفربول.

وقال اللاعب الشاب عن العروض المقدمة من أجله: “هل جنوى مرحلة في مسيرتي؟ حلم أولئك الذين يأتون إلى جنوى هو أنه يصبح نقطة انطلاق للذهاب إلى ناد كبير، إذا استمريت هكذا، يمكن أن أذهب إلى ناد كبير، هدفي هو الوصول إلى دوري الأبطال”.

وأكمل حديثه: ” أرغب أولاً في أن أتقدم بالشكر إلى انريكو بريزيوسي (رئيس جنوى) لمنحي فرصة اللعب هنا، من أجل ثقته واستثماره ومن أجل السماح لي بوضع أهداف لنفسي”.

بدأ بياتيك مسيرته الرياضية بنادي إكستراكلاسا وشارك في أولى مبارياته في عام 2014 ضد منافسه كراكوفيا وفي عام 2016 انضم لنادي كرافكوفيا عقب تألقه رفقة فريقه الأول حيث شارك معه لمدة موسمين حيث شارك في 65 مباراة سجل خلالها 32 هدفاً وفي الموسم الثاني سجل 21 هدفاً وكان هداف الدوري البولندي.

وعقب تألقه انتقل بياتيك لنادي جنوى لمدة أربعة أعوام مقابل 4 مليون يورو وفي مباراته الأولى ببطولة كأس إيطاليا أمام ليتشي سجل ثلاثة أهداف في المباراة التي انتهت بفوز جنوى بأربعة أهداف نظيفة وسجل ظهوره الأول بالدوري الإيطالي في شهر أوت حيث حل بديلاً بمباراة الفريق أمام إمبولي وفي الاسبوع التالي بدأ سلسلته التهديفية بالكالتشيو عندما سجل هدفين لجنوى في مباراته أمام ساسولو والتي انتهت بخسارة جنوى بنتيجة 5-3.

ونجح بياتيك في معادلة رقم النجم الأوكراني الكبير أندريا شيفيتشينكو حينما نجح في احراز 5 أهداف في أول 4 مباريات له بالكالتشيو والذي حققه في عام 1999.

وفي المباراة التالية أمام كييفو استمر بياتيك في التهديف ونجح في تسجيل هدفه العاشر بكافة المسابقات ليصبح أول لاعب في جميع البطولات الأوروبية الكبرى يصل لعشرة أهداف. كما سجل هدفين في ثلاث دقائق فقط على حساب فروزينوني ليصل الى 8 أهداف في غضون 6 مباريات فقط.