دي خيا يجبر الشياطين الحمر على البحث عن بديلٍ له :

تثير المطالب المادية المرتفعة للحارس الإسباني الدوليّ، ديفيد دي خيا، لاعب مانشستر يونايتد، مخاوف إدارة ناديه من إمكانية تعثر مفاوضات تجديد عقده، حيث يشعر مسؤوليه بأن هناك إحتمالات كبيرة لرحيل الحارس عن جدران أولد ترافورد بنهاية الموسم الحاليّ، بسبب عدم الوصول لإتفاق معه، وهو ما يضعهم في مأزق كبير.

وحسبما تناقلت تقارير صحفية إنجليزية، فإن مان يونايتد يسعى لتجهيز خطة بديلة تحسبًا لرحيل دي خيا، ببدء البحث عن خيارات أخرى، والتفكير في ضم حارس جديد للفريق.

وبرز إسم الحارس الإنجليزي الدوليّ، جوردان بيكفورد، لاعب إيفرتون بقوة كخيار بديل، وتم الكشف عن أن الشياطين الحمر سوف يقدمون عرضًا مبدئيًا إلى ناديه ، قدره 60 مليون جنيه أسترليني.

ويتطلع يونايتد إلى الحصول على خدمات بيكفورد، وموافقة التوفيز على التخلي عنه في الميركاتو الصيفيّ المقبل، والذي كان قد إنتقل إليهم في صيف عام 2017، قادمًا من سندرلاند، في صفقة ضخمة وصلت إلى نحو 28.5 مليون أسترليني.

ويضاعف من رغبة مان يونايتد في البحث عن حارس مرما، هو مردود دي خيا السيء فنيًا في الآونة الأخيرة، حتى مع منتخب بلاده، خاصة في مباراته أمام كرواتيا، والتي وقع خلالها في أخطاء عديدة فادحة.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ربطت مانشستر يونايتد بعدة حراس آخرين، من أبرزهم الحارس السلوفيني يان أوبلاك، لاعب أتليتكو مدريد، والحارس الأسترالي ماثيو ريان، لاعب فريق برايتون.

وتتمثل نقطة الخلاف بين دي خيا ومسؤولي يونايتد، في مبلغ الراتب الأسبوعي للاعب، حيث رفض الحارس عرضًا أخيرًا بـ 275 ألف أسترليني أسبوعيًا، ويمتلك النادي بندًا في عقده مع حارس أتليتكو مدريد السابق، يتيح له تمديد عقده لموسم إضافي.

الجدير بالذكر أن دي خيا صاحب الـ 27 عامًا، هو محط أنظار العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها جوفنتوس، وباريس سان جيرمان، خاصة أنه يحق له الإنتقال بدون مقابل في الصيف القادم، مما يعد اغراءا لتلك الفرق.