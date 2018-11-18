سان جيرمان ينتفض من أجل منع انتقال رابيو لبرشلونة :

اشتعلت النيران في قلب العاصمة الفرنسية باريس وذلك بسبب عدم نجاح إدارة نادي باريس سان جيرمان في تجديد عقد أدريان رابيو لاعب وسط الفريق حيث خرج أساطير النادي ومسؤوليه السابقين ووجهوا انتقادات قوية لإدارة نادي العاصمة بسبب فشلهم في ادارة هذا الملف الشائك.

وينتهي عقد رابيو مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي فريق أخر في الشتاء المقبل دون الرجوع لناديه وسط رغبة قوية من أندية برشلونة وجوفنتوس وميلان بضمه عقب انتهاء عقده.

وكان رابيو هدفاً قوياً للبلوغرانا في الصيف المنقضي حيث دارت الأقاويل حول رغبة اللاعب بالرحيل والانتقال لصفوف النادي الكتالوني لكن إدارة النادي الفرنسي رفضت التفريط في خدماته وحاولت أكثر من مرة اقناعه بتجديد تعاقده دون جدوى.

وتحدث السيد تشارلز فيلنوف رئيس نادي باريس سان جيرمان السابق عن فشل الإدارة الحالية في تجديد عقد رابيو حيث أبدى تعجبه من عدم توقيع اللاعب على عقود تجديده لناديه حتى الأن وذلك خلال مقابلة له مع احدى الصحف الفرنسية.

وخلال تصريحاته قال فيلنوف: “أنا لا أفهم كيف لم يوقع رابيو على عقود تجديده لباريس سان جيرمان الشيء المؤكد أن مستقبله هنا لقد صعد للفريق من خلال أكاديمية الشباب كما أنه ولد هنا”.

وتابع: “رسالتي للاعب بأن يتذكر أوقاته في باريس لقد قدمت أكاديمية الشباب بالنادي العديد من اللاعبين المميزين للفريق الأول وأبرزهم كينغسلي كومان وكيمبمبي وأريولا ورابيو وهم فقط بعض الأسماء وهناك عناصر مميزة أخرى”.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة قد لجأ الى التعاقد مع البرازيلي أرثر ميلو الملقب بخليفة “تشافي هيرنانديز” والذي يقدم مستويات أكثر من رائعة رفقة الفريق هذا الموسم عندما فشل النادي الكتالوني في ضم رابيو مطلع الموسم الجاري.

وبالعودة الى مسيرة رابيو مع الكرة فقد ولد في مقاطعة سانت موريس ولعب للعديد من الاندية في مرحلة الصغير حيث خاض فترة تجارب بالعديد من الاندية بالولايات المتحدة الأمريكية وخاض تجربة أداء أيضاً بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ثم انضم لأكاديمية الشباب بنادي باريس سان جيرمان.

وصعب رابيو للمرة الأولى للفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان في موسم 2012-2013 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيوتلي وشارك في أولى مبارياته مع الفريق أمام برشلونة في فترة الاعداد وسجل أول مشاركة له ببطولة الدوري أمام بوردو.

كما شارك رابيو في مباراته الأول ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام دينامو زغرب الكرواتي وتطور مستواه كثيراً إلا أن أصبح واحداً من أهم لاعبي الوسط بالفريق بل وفي الكرة الفرنسية بأكملها وحقق العديد من البطولات رفقة فريقه جميعها محلية.