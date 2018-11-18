ساوثغيت: تأهل إنجلترا مجرد بداية

أعرب غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن سعادته بلاعبيه عقب الفوز على كرواتيا بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، على ملعب “ويمبلي” في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال ساوثغيت، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “فخور للغاية بما حققه اللاعبون، لقد قدمنا أداءً جيدًا، وكان لدينا العديد من الفرص في الشوط الأول، لكننا لم نستغلها بالشكل الأمثل”.

وأضاف: “سعيد باللاعبين ليس بسبب مباراة اليوم فقط، ولكن لأدائهم طوال العام، يمكن للجميع رؤية الروح المتواجدة في الفريق، كما أنني لم أسمع حماس ويمبلي بهذا الشكل منذ فترة طويلة، لكن يجب القول إن هذه مجرد بداية فقط”.

وواصل المدرب الإنجليزي: “تأهلنا من مجموعة صعبة، إذا نظرت إلى الأسماء ستعتقد أن مجموعة فرنسا وألمانيا وهولندا هي الأصعب، لكن إذا نظرت للتصنيف ستجد أن مجموعتنا هي الأصعب، لذلك التأهل خطوة جيدة للأمام، وأعتقد أن الجماهير بدأت في الإيمان باللاعبين، والفريق”.

وأكد ساوثغيت أن منتخب إنجلترا سيطر على هذه المباراة أكثر مما حدث في مباراة نصف نهائي المونديال أمام كرواتيا.

وأردف: “منتخب كرواتيا كان يشكل تهديدًا كبيرًا علينا، لكنني كنت واثقًا من تحقيق الفوز”.

وتابع: “اللاعبون بدأوا في الإيمان بطريقة اللعب، لكن علينا التحسن أكثر في الهجوم، كما أن قائمة اللاعبين ازدادت قوة عن الصيف، بسبب دخول عناصر صغيرة في السن، مما يزيد المنافسة بين اللاعبين”.

يذكر أن المنتخب الإنجليزي تأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، بينما هبط المنتخب الكرواتي إلى المستوى الثاني.