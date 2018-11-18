صفقة ريال مدريد المُنتظرة “لم تُحسم بعد” وبرشلونة يدخل خط المفاوضات :

نفى رودولفو دونوفريو، رئيس نادي ريفيربليت الأرجنتيني ما أشيع في وسائل الإعلام الإسبانية بالأيام الأخيرة، حول توصل إدارة نادي ريال مدريد إلى اتفاق يقضي بانتقال إكسيسل بالاسيوس إلى الفريق الملكي.

رئيس النادي الأرجنتيني أكّد في تصريحاته لقناة “أمريكا تي في” اليوم السبت، أنه لا اتفاق حتّى الآن بين الجانبين، لكنه لم ينفي في الوقت ذاته وجود اهتمام جدّي من ريال مدريد لضم اللاعب.

“بالاسيوس لم يُباع، لقد اتصل إيميليو بوتراغينيو بمديرنا إنزو فرانسيسكولي، من أجل إخباره باهتمامه بإكسيسل بالاسيوس، سنجلس ونتفاوض لاحقًا”، هكذا أخبر رودولفو الصحافة فجر اليوم نافيًا شائعات الصحف الإسبانية.

“من المحتمل بعدما سمعته، وبعد اهتمام الأندية الأوروبية بضم بالاسيوس، فإن اللاعب سيلعب في أوروبا الموسم القادم”.. كانت هذه كلمات ردولفو الأسبوع الماضي قبل مباراة ذهاب نهائي كأس كوبا ليبرتادورس بين فريقه وبوكاجونيورز.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، يعتبر أحد أعمدة المدرب مارسيلو غالاردو ولعب هذا الموسم 27 مباراة بالدوري المحلي و9 في كأس كوبا ليبرتادورس، فضلًا عن كونه لاعبًا أساسيًا في فريق المليونيرات وخاض نهائي البطولة ضد بوكاجونيورز الأسبوع الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على أرضية ملعب لامبومبونيرا.

أمّا وكيل أعمال اللاعب، ريناتو كوراسي فقد كان له حديث مطول مع الصحافة الإسبانية قبل أسبوعين، حيث قال..

“اهتمام ريال مدريد موجود منذ فترة طويلة، لقد كان ذلك منذ كأس العالم لأقل من 17 عاماً، لذا فقد مر أكثر من ثلاث سنوات، ما قلناه لريال مدريد هو أن تتم الصفقة ثم يتركونه هنا لمدة ستة أشهر، لذلك يمتلك بالاسيوس العديد من الإحتمالات، مثل لعب نهائي كوبا ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز والفوز ما سيجعله يشارك في كأس العالم للأندية”.

“هو بحاجة لدقائق لعب، حتى يستطيع الإنضمام للمنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا، بعد ذلك سينضم إلى ريال مدريد في جوان وسيبقى هناك، لأنه إذا وصل في جانفي سينضم في منتصف الموسم ونحن نريد أن نبدأ من الصفر”.

وتشير التقارير إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب، بعدما أرسل النادي الكاتالوني فريق كشافة إلى الأرجنتين لمتابعة لقائي الذهاب والإياب من نهائي كأس كوبا ليبرتادورس، وليس فقط من أجل بالاسيوس وإنما لمتابعة بعض اللاعبين الواعدين من الفريقين.

عقد خرّيج أكاديمية ريفيربليت، يمتد مع الفريق حتى صيف 2021 وبشرط جزائي لا يكاد يصل إلى 15 مليون يورو، وله مشاركتان مع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، المركز المفضل له هو الوسط الدفاعي، مع إمكانية المشاركة كصانع ألعاب في بعض الأحيان.

وحول ظهير أيسر الفريق الواعد، غوانزالو نيكولاس، قال رودولفو.. “يوجد اهتمام من فريق أتلانتا بالولايات المتحدة، ويوجد لدينا خيار بيع اللاعب”.